Mersin'de bu kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor

"Halkımız bunu sürekli görüyordu"

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump’a benzediğini belirterek, “Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz” dedi.