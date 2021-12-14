Mersin'de bu çatıyı gören şaştı kaldı! Herkes fotoğrafını çekti: Hemen buluyorlar

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde 20 yıldır oto tamircilik yapan Mehmet Şahin Doğan, kendisi ile kardeşinin 7, komşularının ise 4 yıl kullandığı otomobili çatıya çıkarıp hem adres tarifi hem de tabela olarak kullanmaya başladı.