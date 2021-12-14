Mersin'de bu çatıyı gören şaştı kaldı! Herkes fotoğrafını çekti: Hemen buluyorlar
MERSİN’de bir oto tamirci, adres tarifi için iş yerinin çatısına otomobil koydu, dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde 20 yıldır oto tamircilik yapan Mehmet Şahin Doğan, kendisi ile kardeşinin 7, komşularının ise 4 yıl kullandığı otomobili çatıya çıkarıp hem adres tarifi hem de tabela olarak kullanmaya başladı.
4 yıl önce vinç yardımı ile iş yerinin çatısına çıkartılan 28 yaşındaki otomobil hem yoldan geçenlerin dikkatini çektiği, hem de adres tarifi için kolaylık sağladığı belirtildi.
Oto elektrik ve tamir işi yaptığını anımsatan Mehmet Şahin Doğan, "Yaklaşık 7 yıl biz bu aracı kullandık. Biraderimdeydi, sonra bana geçti, biraz ben kullandım, sonra yan komşumuza sattık." dedi.
Sözlerini sürdüren Doğan "O da yaklaşık 4 yıl kullanmıştır, mobilyacı arkadaşımız. Daha sonra bakım eksikliğinden kaynaklı sebeplerden dolayı araç motoru conta yaktı." ifadelerini kullandı.