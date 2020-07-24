Mersin'de bina duvarları dünyaca ünlü tablolarla donatıldı

Mersin’de dünyaca tanınan tablolar, duvara işlenerek sanat adeta sokağa taşınıyor. Herkesin yolunun galeriden geçmeyeceği ancak sokaktan geçeceği mantığıyla başlatılan çalışmalar, herkesin takdirini topluyor. Binalara işlenen ünlü tablolar arasında Leonardo Da Vinci' den Frida Kahlo'nun eserlerine kadar birçok tablo yer alıyor.