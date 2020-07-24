Mersin'de bina duvarları dünyaca ünlü tablolarla donatıldı
MERSİN'de yıpranan binalar bir bir sanat eserine dönüşüyor. Dünyaca ünlü ressamların eserlerine yer verildiği sokağa giren, sanatı iliklerine kadar hissediyor.
Mersin’de dünyaca tanınan tablolar, duvara işlenerek sanat adeta sokağa taşınıyor. Herkesin yolunun galeriden geçmeyeceği ancak sokaktan geçeceği mantığıyla başlatılan çalışmalar, herkesin takdirini topluyor. Binalara işlenen ünlü tablolar arasında Leonardo Da Vinci' den Frida Kahlo'nun eserlerine kadar birçok tablo yer alıyor.
Mersin’de, merkez ilçe Toroslar Belediyesi eski Başkanı Hamit Tuna tarafından başlatılan ’Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi’ projesini, halefi Atsız Afşın Yılmaz da devam ettiriyor. İlçede, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cepheleri sanat eserine dönüştürülüyor.
Frida Kahlo reprodüksiyonu bitti, Diego Rivera’nın eseri de bitmek üzere
Proje kapsamında, 2017 yılından itibaren Akbelen Bulvarı üzerindeki boyaları dökülmüş, yıpranmış toplu konut binalarından 15’inin duvarlarını Frida Kahlo, Leonardo Da Vinci, Salvador Dali, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey gibi dünyaca ünlü ressamların en güzel eserlerinin reprodüksiyonları ile bezeyen Ressam Nazife Bilgin Hazar, kolları yeniden sıvadı.
Ressam Hazar, Güneykent Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının duvarlarını da ünlü eserlerle donatmaya başladı. Frida Kahlo’nun ‘Ben ve Maymun’ adlı eserinin reprodüksiyonu tamamlayan Ressam Hazar, ikinci çalışmasında Diego Rivera’nın ‘Ay Çiçekleri ve Kadınlar’ eserini seçti. Hazar, bu çalışmasında da sona yaklaştı.