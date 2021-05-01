Mersin'de 'Batman taksici' görenleri şaşırttı! Moral olsun diye Batman kostümüyle geziyor
MERSİN'de 'Batman taksici' olarak bilinen Ömer Efe Tektaş, aracına müşteri olarak binenlerin şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Meslek hayatının son 1,5 ayını kostümüyle sürdüren 27 yaşındaki Ömer Efe Tektaş, severek yaptığı mesleğini geliştirmek ve Kovid-19 sürecinde insanlara mutluluk sağlamak amacıyla "Batman" gibi giyindiğini söyledi.
Kovid-19 salgını sürecinde evden çıkamayan yaşlıların market ve manav ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş listelerini gönüllü olarak alıp ihtiyaçlarını evlerine teslim ettiğini anlatan Tektaş, şunları aktardı...
"İnsanlara, özellikle yaşlılara yardım etmenin vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum. Çünkü her insan bu süreçte yardıma muhtaç ve bunu yapmak da sanki kendi kanımdan birine yardım etmek gibi beni mutlu ediyor."
"İnsana kendini çok özel hissettiriyor"
"O yaşlı teyzenin yerinde kendi anneannemi ya da babaannemi düşünerek yardım ediyorum. Yaşlılarla olan görüşmelerimde duygulanıp ağlayan var. Karşınızda yaşlı bir kadın var ve senin ona yaptığın yardım nedeniyle duygulanıp gözyaşı döküyor. Bu gerçekten insana kendini çok özel hissettiriyor."