Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu
MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 asker yaralandı. Kaza yerinden gelen ilk görüntüler kahretti.
KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
110
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
210
Kazada ilk belirlemelere göre, 5 asker şehit oldu, 10'u ağır 27 asker yaralandı.
310
Kazada sürücünün de hayatını kaybettiği bildirildi.
410