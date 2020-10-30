Mersin'de 20 yılda 50 bin fidan dikti 'Yeşil' aşığı Musa Eroğlu'nun tek bir isteği var

Önlem istiyor: Bölgenin heyelana müsait olduğunu ve yağışlarla birlikte toprağın sürekli kaydığını dile getiren Musa Eroğlu, can ve mal kaybına neden olunmaması, alanın da yeşil kalabilmesi için bölgede kalıcı bir önlem alınması için çağrıda bulundu.