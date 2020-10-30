Mersin'de 20 yılda 50 bin fidan dikti 'Yeşil' aşığı Musa Eroğlu'nun tek bir isteği var
MERSİNLİ Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Musa Eroğlu, 20 yılda yaklaşık 50 bin fidanı toprakla buluşturdu. Eroğlu, kiralayıp kendi ismini verdiği ormanda aralıklarla oluşan heyelana rağmen pes etmedi. 'Memleketimiz yemyeşil olsun' diyen Eroğlu, heyelana karşı önlem istedi.
Musa Eroğlu, 2000 yılında Mut'u Karaman'a bağlayan D-715 karayolu kenarında, 600 dönümü ağaçlandırmaya uygun toplam 110 bin metrekarelik arazi kiraladı. Buraya 2001 yılında 5 bin sedir, kızılçam ve meşe ağacı dikildi ancak fidanlar heyelan nedeni ile yola kadar sürüklendi.
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Yetkililerin çalışma başlattığı bölgeden alınan binlerce metreküp toprak başka bir bölgeye taşındı.
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Buna rağmen pes etmeyen Eroğlu, 40 binden fazla çam ve sediri yeniden toprakla buluşturdu.
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Önlem istiyor: Bölgenin heyelana müsait olduğunu ve yağışlarla birlikte toprağın sürekli kaydığını dile getiren Musa Eroğlu, can ve mal kaybına neden olunmaması, alanın da yeşil kalabilmesi için bölgede kalıcı bir önlem alınması için çağrıda bulundu.
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