Mersin'de 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamının tedavisi mağarada yapılıyor!

Türkiye'nin en derin 3'üncü mağarası olarak bilinen Morca'da 2012 yılından itibaren gittiği en uç noktanın tespiti, geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıları ile haritasının çıkarılması için çalışmaların her yıl Ağustos ayının ortalarında başladığı ve Eylül ayının ortalarında ise sonlandırıldığı ifade edildi.