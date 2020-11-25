Mersin'de 11 çocuklu ailede yatağa mahkum Übeytullah'ın yüzü güldü

Übeytullah'ın mutluluğuna ortak olan hayırsever, yatağı hediye edenlere teşekkür etti. Engellilerin topluma emanet olduğunu kaydeden vatandaş, "Biz de toplumun bir ferdi olarak Übeytullah'a yardım eli uzattık. Avusturya Viyana'dan Necla Hanım'a ve Ankara'dan Zehra hanıma teşekkür ederiz. Übeytullah'ın ve Güler ailesinin mutluluğu bizi de mutlu etti" diye konuştu.