Mersin orman yangını 3. günde! Osmaniye söndü Suriye'de başlayan Hatay'a geçti

MERSİN'DEKİ ORMAN YANGINI 3. GÜNÜNDE



Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.