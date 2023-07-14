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Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

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Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

MERSİN-İstanbul seferini yapan bir otobüste tahta kurusu paniği yaşandı. Araçtaki yaklaşık 45 yolcu tahta kurularından dolayı yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı. Yaşanan panik yolcuların kamerasına yansıdı.

Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

İddiaya göre, Mersin’den İstanbul’a seferlerini gerçekleştiren bir otobüste yüzlerce tahta kurusunun olduğunun anlaşılmasıyla birlikte panik yaşandı. 

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Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

Tahta kurularının yolcuların koltuklarında yoğun bir şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, şikayetlerini ilettikleri firmadan olumlu bir dönüş alamadı. 

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Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

 İstediğini elde edemeyen 45 yolcu, yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaparak İstanbul’a ulaşmayı başardı. Paniğe neden olan görüntüler yolcuların kamerası tarafından kaydedildi.

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Mersin-İstanbul otobüsünde panik anları! 45 yolcu 13 saat ayakta yolculuk yaptı, nedeni ise...

“İstanbul’a kadar 45 yolcu ayakta gitmek zorunda kaldık”
Yolcu Hazım Erdem otobüste yaşanan olayla ilgili, “Ben bugün Adana’dan saat 10.30’da otobüse bindim. Seyahat ederken arkadaşımızın omzunda tahta kurusu olduğunu fark ettik

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