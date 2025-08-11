BIST 11.075
DOLAR 40,71
EURO 47,45
ALTIN 4.396,96

Mersin Bozyazı'da orman yangını! Ekipler yönlendirildi...

|
Mersin Bozyazı'da orman yangını! Ekipler yönlendirildi...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mersin Bozyazı'da orman yangını! Ekipler yönlendirildi... - Resim: 1

Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisindeki ormandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

13
Mersin Bozyazı'da orman yangını! Ekipler yönlendirildi... - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

23
Mersin Bozyazı'da orman yangını! Ekipler yönlendirildi... - Resim: 3

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

33