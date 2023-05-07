Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi
MERSİN'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 13 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü hortum felaketi evleri de vurdu.
Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü.
13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.
Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi.