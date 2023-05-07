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Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

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Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

MERSİN'in Anamur ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 13 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü hortum felaketi evleri de vurdu.

Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. 

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Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

Akarca Mahallesi Oğuz Apartmanı sakinleriyle bir araya gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

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Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi. 

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