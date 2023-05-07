Mersin Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Kılınç, "Gelmiş geçmiş en büyük hortum felaketini yaşadık. 2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi. Bugün de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza resmi tespiti yaptıracağız hem de mal müdürlüğündeki ekiplerimiz geldi.