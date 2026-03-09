Mermiden daha hızlılar! Dünyanın en süratli 15 savaş uçağı listelendi
Göz açıp kapayıncaya kadar ufuk çizgisini aşıyorlar! Ses duvarını defalarca kez paramparça eden, teknolojinin sınırlarını zorlayan ve mermilerle yarışan gökyüzünün en süratli devlerini mercek altına alıyoruz. İşte hız tutkunlarını hayran bırakacak dünyanın en hızlı 15 savaş uçağı...
15) MCDONNELL DOUGLAS F-4 PHANTOM II | ABD
Zamanda geriye baktığımızda, F-4, Soğuk Savaş'ta hayati önem taşıyan hız için tasarlanmış bir savaş uçağının özlü bir örneğidir.
1960'larda ilk kez piyasaya sürülen Phantom II, inanılmaz derecede hızlıydı ve 40.0000 ft'de Mach 2,23 veya 1.470 mph'ye ulaşıyordu. F-4, aerodinamik formu ve güçlü General Electric J79 motorlarıyla öne çıkıyor.
14) LOCKHEED MARTIN F-22 RAPTOR | ABD
Lockheed Martin F-22 bu listedeki tek gizli uçaktır. İlginç bir gerçek: Raptor'lardan yalnızca 200 adet üretildi ve bu tür hiçbir zaman ihraç edilmedi.
Raptor, Mach 2,25 veya 1.500 mph'nin üzerindeki en yüksek hızı sayesinde herhangi bir düşmanı alt edebilir ve geride bırakabilir.
Süper seyir kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleri, art yakıcılara ihtiyaç duymadan sürekli yüksek hızlı uçuşa olanak tanır.
13) MIG-29 FULCRUM | RUSYA
Sovyet inovasyonunun bir başka ürünü olan MiG-29 Fulcrum, olağanüstü hızı ve çevikliği ile ünlüdür.
Fulcrum, Mach 2.3 veya 1,520 mph maksimum hızı ile hızlı bir şekilde hassas dönüşler yapabilen havadan havaya bir savaş uçağıdır.
Uyarlanabilirliği ve hızı nedeniyle, Sovyet uçak tasarımının uzun geleneğini sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetleri için tercih edilen bir seçenektir.
12) SU-27 FLANKER | RUSYA
Bir başka yüksek hızlı askeri uçak harikası olan Su-27 Flanker, Sovyet icadının en önemli örneğidir.
Maksimum hızı Mach 2.35 veya 1,553 mph olan Flanker, hava üstünlüğü görevleri için optimize edilmiştir ve it dalaşlarında zorlu bir rakiptir.