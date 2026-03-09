Mermiden daha hızlılar! Dünyanın en süratli 15 savaş uçağı listelendi

13) MIG-29 FULCRUM | RUSYA

Sovyet inovasyonunun bir başka ürünü olan MiG-29 Fulcrum, olağanüstü hızı ve çevikliği ile ünlüdür.

Fulcrum, Mach 2.3 veya 1,520 mph maksimum hızı ile hızlı bir şekilde hassas dönüşler yapabilen havadan havaya bir savaş uçağıdır.

Uyarlanabilirliği ve hızı nedeniyle, Sovyet uçak tasarımının uzun geleneğini sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki hava kuvvetleri için tercih edilen bir seçenektir.