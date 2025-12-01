Merkez nüfusu 100 bini bulmuştu! Kars'ta araç sayısı ise 50 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre, Kars'ın merkez nüfusu yaklaşık 100 bin civarında olmasına rağmen trafiğe kayıtlı araç sayısı 54 bin 138'e ulaştı. Bu rakam, şehirde neredeyse her iki kişiden birinin araç sahibi olduğunu ortaya koyuyor.