Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmini! Emekli zammı ortaya çıktı, 2026 yılında zam ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu yayınladı. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 25-29 seviyesinden 31-33 bandına yükseltilirken, TCMB'nin beklediği enflasyonun gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda TCMB'nin son toplantıda yüzde 25-29 olarak duyurduğu 'yıl sonu enflasyon beklentisi' tahmininde değişikliğe gidildi.
Yeni raporda söz konusu beklentiler yüzde 31-33 aralığına çekilirken, medyan tahmin olarak yüzde 32 seviyesi işaret edildi.
EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
TCMB'nin açıkladığı enflasyon beklentilerinin ardından milyonlarca vatandaş, ocak ayında emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranını merak etmeye başladı.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,67'lik enflasyon farkı eklemesi yapılırken, TCMB'nin yüzde 32'lik enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler ocak ayında yüzde 15,33 zam almış olacak.