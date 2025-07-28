Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ihtiyaç kredilerinde düşüş! İşte 100 bin TL’nin geri ödemesine bakın
TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da harekete geçerek kredi oranlarını aşağı çekmeye başladı. İhtiyaç kredilerinde 12 ay vadede en düşük oran %3,39’a kadar geriledi. 100 bin TL kredi için güncel geri ödeme tabloları nasıl?
Merkez Bankası'nın geçen hafta 300 baz puanlık indirimin ardından politika faizini %43,00 seviyesine çekmesiyle birlikte, kredi oranlarında da hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bankalarca sunulan 12 aylık kredi faizlerinde %3,50 seviyesinin altı görüldü.
1 YIL VADELİ KREDİLER
28 Temmuz 2025 itibarıyla, 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar şöyle sıralanıyor:
-ON Dijital: %3,39
-QNB: %3,59
-Alternatif Bank: %3,59
-TEB: %3,65
-Getir Finans: %3,75
100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE
En düşük orana göre 100 bin TL’nin geri ödeme tablosu:
-Kredi Tutarı: 100 bin TL
-Kredi Vadesi: 12 ay
-Kredi Oranı: %3,39
-Kredi Taksiti: 10 bin 908 TL
-Toplam geri ödeme: 131 bin 475 TL
2 YIL VADELİ KREDİLER
Bu hafta başında iki yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ise şöyle:
-ON Dijital: %2,99
-QNB: %3,29
-Alternatif Bank: %3,39
-ING: %3,49
-TEB: %3,65