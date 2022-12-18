Merkez Bankası yeni rakamı duyurdu! Emekli, memur maaşları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı için ipuçları güçlendi. 'Emekli ve memur maaşları 2023 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, Merkez Bankası Aralık ayı için yeni oranı paylaştı. Enflasyon farkı, emekli ve memur maaşları için meslek meslek hesaplar değişti. İşte tüm yeni maaşlar..
Emekli ve memur Ocak zammı için yaklaşık 2 hafta kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Milyonların en çok merak ettiği iki soru, 'En düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak' konuları oldu.
Emekli ve memur maaşları ne zaman açıkanacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memurların yeni maaşları Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulmasının ardından belli olacak. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Salı günü açıklaması bekleniyor.
Merkez Bankası yeni sonuçları duyurdu
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi' için yeni sonuçları açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon oranı beklentisi yüzde 66,80 oldu.
Ek zamların önü açıldı
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.