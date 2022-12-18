Merkez Bankası yeni rakamı duyurdu! Emekli, memur maaşları ne kadar olacak?

Emekli ve memur Ocak zammı için yaklaşık 2 hafta kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Milyonların en çok merak ettiği iki soru, 'En düşük emekli maaşı ve memur maaşları ne kadar olacak' konuları oldu.