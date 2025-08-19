Merkez Bankası kararı sonrası bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 32 günlük faiz oranları....
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 43'e düşürmesi sonrasında bankalar da mevduat faiz oranlarını bugün itibarıyla yeniden güncelledi. 2 milyon liranın 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listelendi.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında güncellemeler yaptı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını değiştirdi.
19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: