Merkez Bankası faizi kaç puana çıkaracak! Yabancı bankalardan şok tahminler...

Bank of America (BOFA)

Bank of America (BofA), TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin tahminlerini açıkladı. BofA, TCMB’nin politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini beklediğini duyurdu. Aralarında Zümrüt İmamoğlu'nun da bulunduğu ekonomistlerin dün açıkladığı raporda, yeni ekonomi ekibinin politikalar konusunda henüz çok az yönlendirmede bulunduğu hatırlatıldı. Notta, “TCMB’nin politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini bekliyoruz, ancak aşağı yönlü bir sürpriz için alan görüyoruz” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca bankacılık düzenlemelerinde ve kontrollerinde kademeli uyumun hızlı normalleşmeden daha olası olduğu belirtildi. Raporda, “Baz senaryo politika faizinin yüzde 25’e çıkarılmasıdır. Ancak daha düşük faiz seviyeleri de mümkün. Faiz daha az artırılırsa bu seviyeler bir faizler koridoru ile güçlendirilebilir veya ilerisi için daha fazla artış sinyali verilebilir” ifadeleri kullanıldı. Kurum, TCMB’nin yüzde 15-18 gibi düşük bir faizle başlaması durumunda mevcut banka faizlerini yakalamak için en az iki faiz artışı daha yapabileceğini öngördü.