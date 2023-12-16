Merkez Bankası duyurdu emekli ve memur maaşları değişti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Ocak zammında yeni ipucu

Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan enflasyon rakamlarına ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. Son olarak dün Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni bir oran verdi. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.