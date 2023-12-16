Merkez Bankası duyurdu emekli ve memur maaşları değişti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Aynı anda emekli maaşı zammı da refah payı hariç netleşecek. En düşük memur maaş zammı ve emekli zammı merak edilirken, Merkez Bankası’ndan yeni bir ipucu geldi. Ocak zammı oranları için hesaplar bir kez daha değişti. İşte emekli maaşı hesapları ile yeni memur maaşı tabloları…
Memur zammı ve emekli maaşı zammı için heyecanla ipuçları arayan milyonlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan beklenen haber geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu. Peki memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı için öne çıkan rakam ne? İşte haberin detayları…
Ocak zammında yeni ipucu
Emekli ve memur maaşları için doğrudan belirleyici olan enflasyon rakamlarına ilişkin tahminler güncellenmeye devam ediyor. Son olarak dün Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini için Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yeni bir oran verdi. Bir önceki ankette yüzde 67,23 olan 2023 yılı enflasyon tahmini, bu ankette yüzde 65,39'a geriledi.
O rakamlar cepte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklamış, buna göre aylık yüzde 3,28 artış yaşanmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşmişti.
Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, yüzde 15 memur toplu sözleşme zammı ile 5 aylık memur zammı da yüzde 45 oldu