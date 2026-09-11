Merkez Bankası anketinden sızdı! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

İki aylık enflasyon yüzde 3,65

TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 oldu. Böylece 2026’nın ikinci yarısının ilk iki ayında toplam enflasyon yüzde 3,65 olarak kayıtlara geçti.

Ancak emekli ve memurların ocak ayında alacağı kesin zam oranı, yılın kalan dört ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.