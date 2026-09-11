Merkez Bankası anketinden sızdı! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükseldi. Yeni tahmin, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı zam için hesapları değiştirdi.
Türkiye’de milyonlarca emekli ve memurun gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken, Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi yeni zam senaryosunu ortaya koydu.
TCMB’nin anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 28,4’lük hedefin üzerindeki bu beklenti, yılın ikinci yarısındaki enflasyon ve buna bağlı maaş artışlarına ilişkin tahminleri de yükseltti.
İki aylık enflasyon yüzde 3,65
TÜİK’in açıkladığı verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 oldu. Böylece 2026’nın ikinci yarısının ilk iki ayında toplam enflasyon yüzde 3,65 olarak kayıtlara geçti.
Ancak emekli ve memurların ocak ayında alacağı kesin zam oranı, yılın kalan dört ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,06 zam beklentisi
Merkez Bankası anketindeki yüzde 29,61’lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,06 olması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiği için, mevcut tahmine göre ocak ayında yaklaşık yüzde 10,06 zam gündeme gelecek.
Memur ve memur emeklisine yüzde 8’in üzerinde artış
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanıyor.
Mevcut piyasa beklentileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki toplam maaş artışının yüzde 8,1 ile yüzde 8,2 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.
En düşük emekli aylığı 25 bin 921 TL olabilir
Halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yüzde 10,06’lık zam oranının aynen yansıtılması halinde yaklaşık 25 bin 921 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Ancak en düşük emekli aylığı doğrudan yasal düzenlemeyle belirlendiği için bu rakam kesinleşmiş bir maaş tutarı anlamına gelmiyor. Kök aylığı taban aylığın altında kalan emekliler açısından TBMM’de yapılacak olası düzenleme belirleyici olacak.
Kesin zam için dört aylık veri bekleniyor
Merkez Bankası’nın anketi mevcut durumda yalnızca bir piyasa beklentisini ortaya koyuyor. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranlarının belirlenmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.
Dolayısıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, emekli ve memurların alacağı zam oranlarını doğrudan değiştirecek.
Sonuç olarak mevcut piyasa tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8’in üzerinde bir ocak zammı ihtimali öne çıkıyor. Kesin rakam ise yıl sonunda belli olacak.