Merkel neden titreme nöbeti geçiriyor? Uzmanlar neler söyledi?
Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Zelenskiy'i karşılarken şiddetli titreme nöbeti ile herkesi endişelendirmişti. Bu olaydan 9 gün sonra kameralar karşısında yine aynı durumu yaşayınca herkes Merkel'in sağlık durumunu araştırmaya başladı. Hekimler ise Merkel'in 'yoğun baskı' altında olduğu görüşünde.
Almanya Başbakanı AngelaMerkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Berlin'de güneş altında askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Merkel'in 18 Haziran'da gerçekleşen törende Alman milli marşı çalınırken şiddetli şekilde titremeye başladığı anlar kameraya yansırken, endişelendirici görüntüler ortaya çıktı.
Dudakları büzüşen, ellerini vücudunun önünde birleştirerek ayakta kalmaya çalışan 64 yaşındaki Merkel'e törenden hemen sonra 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunuldu. Merkel, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söyledi.
Merkel 2014 yılında da bir televizyon röportajını son dakikada iptal etmişti, sözcüsü de röportajın ancak başbakanın bir şeyler yiyip içmesinden sonra gerçekleştirilebildiğini ifade etmişti.
Avrupa Parlamentosu'na seçilen eski Adalet Bakanı Katarina Barley'in görevini yeni bakan Christine Lambrecht'e teslim ettiği törene katılan Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuşma yaptığı esnada yanında yerini alırken, kısa bir süre sonra titremeye başladı. Merkel'e 1 bardak su verildi ancak reddetti. Kısa süre sonra daha iyi görünen Merkel Yarım saat sonra parlamentoya gelen Merkel'in iyi olduğu öğrenildi.