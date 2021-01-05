Merih Demiral'dan ayrılık kararı! İşte Juventus'un istenen ücret...

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Henry Onyekuru, artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de Galatasaray için geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.