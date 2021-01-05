Merih Demiral'dan ayrılık kararı! İşte Juventus'un istenen ücret...
Ocak ayı geldi, ara transfer dönemi başladı. Türkiye'deki transfer gelişmelerini anbean İnternethaber'den takip edebilirsiniz. İşte merak edilenler...
Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giyen 25 yaşındaki Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Henry Onyekuru, artık işin resmiyete dökülmesini bekliyor. Arap kulüplerinden gelen son teklifleri de Galatasaray için geri çeviren Nijeryalı yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.
İmza attığı dönemki kur üzerinden yapılan 1 milyon euro'luk teklifi reddeden Emre Akbaba, Galatasaray'dan güncel kur üzerinden 1,5 milyon euro talep etti.
Beşiktaş, Mario Mandzukic'e Aboubakar'ın aldığı 1.5 milyon euro seviyesinde teklif götürecek. Hırvat futbolcu kabul etmezse Koita için Kasımpaşa'nın kapısı çalınacak.