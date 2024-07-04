Merih Demiral için nasıl bir karar verilecek! İşte UEFA'nın benzer olaylara verdiği ceza
A Milli Takım’ın Avusturya’yı 2-1 yendiği maçta attığı golün ardından Bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Merih Demiral hakkında verilecek karar merak edilirken UEFA’nın geçmiş dönemde yaşananlar bu tarz olaylar hakkında verdiği kararlar gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın attığı gollerle 2-1 yenerek turnuvada çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral’ın 1.dakikada attığı gol, Türkiye’nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol olarak tarihe geçti.
Öte yandan Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol (57 saniye) oldu. Turnuva tarihinde en erken golü Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. (23 saniye)
MERİH DEMİRAL'IN BOZKURT SEVİNCİ İÇİN SORUŞTURMA
Maçta attığı golün ardından Bozkurt sevinci yapan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.
Söz konusu kararın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. ‘Bozkurt’ işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir." ifadeleriyle tepki göstermişti