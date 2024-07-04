Merih Demiral için nasıl bir karar verilecek! İşte UEFA'nın benzer olaylara verdiği ceza

Söz konusu kararın kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. ‘Bozkurt’ işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir." ifadeleriyle tepki göstermişti