Meriç'te umuda yolculuk başladı! Normalleşmeyle birlikte mülteciler sınıra akın etti!

3 mülteci açılan ateş sonrası öldü, yüzlercesi yaralı

Söz konusu tarihlerde, Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı’ndan başlayan 12 kilometrelik kara sınırı ve devamında, Meriç Nehri ile birlikte devam eden yaklaşık 100 kilometre doğal sınır hattında, yüzbinlerce mülteci Yunanistan’a geçmek istemiş ancak komşu ülkenin güvenlik güçlerinin vahşi ve orantısız müdahaleleri ile karşılaşmıştı. Bu müdahaleler sonucu yüzlerde kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta bebek ağır yaralanmış, 3 mülteci de hayatını kaybetmişti.