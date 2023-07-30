Meriç Nehrinden korkutan görüntüler! Kuraklık şiddeti kasıp kavurdu

"Bu da hepimizi etkileyecek bir durumdur. Bu nehir pirinç tarımı için çok önemli bir nehirdir. Aynı zamanda burada bir ekolojik sistem döngüsü olduğu için nehirde bir canlı yaşamı da var. Balıklardan tutun da kurbağalara kadar burası bir sucul ekosistem. Bizim bunu kaybetmemiz demek tabii ki ekosistemsel olarak da oldukça büyük bir değişimi meydana getirecektir. Doğanın dilinden konuşup onu anlamamız gerekiyor. Doğanın bize verdiklerini ona vermemiz gerekiyor. Doğayı kirletmeden uyumlu çalışmak zorundayız. En büyük mesajım da şu olacak; suyu her açtığımızda bir kez daha düşünmeliyiz ki bir gün bu su akmayabilir. Bu farkındalık ile ilerlememiz gerekiyor. Damlaya damlaya yok olur. O yüzden bir damla demeyelim ve bir yerde bir su patlağı gördüğümüzde ya da boşa akan bir çeşme gördüğümüzde kapatabiliriz."