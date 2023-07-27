Mercedes-Benz’den yeni premium hafif ticari araçlar!

Mercedes-Benz portföyünde orta segment ticari araçlarda en yüksek farklılaşma seviyesine ulaşılırken müşteri tabanında da öncesinde benzeri olmayan bir çeşitliliğe erişildi. Bir yanda müşteriler için çekici donanım serileri sunan EQV ve V-Serisi MPV'ler bulunuyor. EQV için AVANTGARDE donanımlı V-Serisi dört farklı biçimde sunuluyor: giriş seviyesi, STYLE ve AVANTGARDE ile EXCLUSIVE lüks. Ayrıca AMG Line ve Night paketi (V-Serisi için), dış ve iç mekân için EQV tasarım paketi (EQV için) gibi isteğe bağlı tasarım paketleri de yer alıyor. Öte yandan, seride Tourer, Panelvan ve Mixto modellerinde Vito ve eVito da yer alıyor. Vito modelleri, BASE, PRO ve SELECT donanımları ile kişisel ihtiyaçlara göre de uyarlanabiliyor.