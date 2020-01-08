Mercedes Benz yeni modeli Vision AVTR ile adeta geleceğe götürdü!
ABD’nin Las Vegas kentinde devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’de, birçok teknolojik ürünün tanıtımı yapıldı. Fuara ise Mercedes-Benz firmasının geliştirdiği otomobil, Vision AVTR damga vurdu.
Son zamanlarda, teknolojik gelişmelerle paralel bir ivme yakalayan otomobil piyasası, hareketlenmeye devam ediyor. Dünya genelinde elektrikli araç kullanımının giderek yaygınlaşması ve markaların bu doğrultudaki yatırımları yeni otomobil modellerinin tanıtılmasıyla sonuçlanıyor. Bu doğrultuda ABD’nin Las Vegas kentinde devam, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’de, Mercedes-Benz firmasının geliştirdiği otomobil, Vision AVTR fuara damga vurdu.
Vision AVTR, dünyada nadir bulunan materyallerden üretilmiş bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.
Otomobilin iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.
Tek şarjla 700 km
470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.