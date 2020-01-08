Mercedes Benz yeni modeli Vision AVTR ile adeta geleceğe götürdü!

Son zamanlarda, teknolojik gelişmelerle paralel bir ivme yakalayan otomobil piyasası, hareketlenmeye devam ediyor. Dünya genelinde elektrikli araç kullanımının giderek yaygınlaşması ve markaların bu doğrultudaki yatırımları yeni otomobil modellerinin tanıtılmasıyla sonuçlanıyor. Bu doğrultuda ABD’nin Las Vegas kentinde devam, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’de, Mercedes-Benz firmasının geliştirdiği otomobil, Vision AVTR fuara damga vurdu.