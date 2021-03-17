Meral Kaplan 'tırnaklarıyla saldırdı' iddiasına açıklık getirdi bakın neler neler anlattı

Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı. Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi ve ardından eşinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi.