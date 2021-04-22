Meral Kaplan kızının velayetini kaybedince Seçkin Piriler'in evini bastı hesap sordu
Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu boşandı, kızlarının velayeti ise babaya verildi. Meral Kaplan kızını kaybedince eski arkadaşı Seçkin Piriler'den hesap sordu.
2018 yılında Meral Kaplan, şiddet ve ihanet iddiasıyla Erhan Kanioğlu'na boşanma davası açmıştı. Meral Kaplan, 2 milyon TL tazminat ve kızlarının velayeti talebinde bulunmuştu. Kanioğlu da karşı dava açarak Kaplan'dan 1 milyon 50 bin lira tazminat talep etmişti.
Geçtiğimiz gün görülen davanın ardından ikili boşandı ve 6 yalındaki kızlarının velayeti baba Kanioğlu'na verildi. Meral Kaplan'ın 200 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
Mahkeme çıkışı açıklama yapan Kaplan, şunları söyledi:
''Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. 6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim.''
İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu'nun boşanmasına karar verildi.