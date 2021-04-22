2018 yılında Meral Kaplan, şiddet ve ihanet iddiasıyla Erhan Kanioğlu'na boşanma davası açmıştı. Meral Kaplan, 2 milyon TL tazminat ve kızlarının velayeti talebinde bulunmuştu. Kanioğlu da karşı dava açarak Kaplan'dan 1 milyon 50 bin lira tazminat talep etmişti.