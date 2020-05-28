Meral Kaplan kızını eski kocası Erhan Kanioğlu'nun kaçırdığını söyleyip yardım istedi
Meral Kaplan, eski eşi Erhan Kanioğlu'nun kızını kaçırdığını iddia ederek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.
2011 yılında hayatını iş insanı Erhan Kanioğlu birleştiren ardından 2015 yılında kızları Ada'yı kucağına alan hem eski manken hem de oyuncu Meral Kaplan, 2019 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanmaya kararı almıştı.
Olaylı ayrılığın ardından kızı ile sakin bir hayat yaşayan Meral Kaplan, ayrıldığı Erhan Kanioğlu’nu çocuğunu kaçırmakla suçladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan şu paylaşımı yaptı:
"Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler kimse bulamıyor.''
''Kızımla bu sabah görüntülü konuştuğumda tedirgindi. 5 yaşındaki bir çocuğa psikolojik şiddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum.''