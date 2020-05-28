Meral Kaplan kızını eski kocası Erhan Kanioğlu'nun kaçırdığını söyleyip yardım istedi

"Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler kimse bulamıyor.''