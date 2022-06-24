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Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza

Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in programı sonrası partilileri taşıyan minibüs devrildi. Minibüsün bir otomobille çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı program sonrası Kazımiye Mahallesi’nden yola çıkan partililerin bulunduğu Ali Osman Ç. idaresindeki minibüs, Ceyhun Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. 

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Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza

Çarpışma sonucu devrilen minibüste yaralanan Ertan Bıyıkoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza

Olay yerine gelen İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, kaza geçiren partililere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Meral Akşener'in programından dönüyorlardı! Feci kaza
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