Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın
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Aktif siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düğün töreninde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti. Akşener son olarak sarı saçları ile çok konuşulmuştu.
Düğünün davetlileri arasında yer alan İyi Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.
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Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti.
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Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.
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