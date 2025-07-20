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Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın

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Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın

Aktif siyaseti bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düğün töreninde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti. Akşener son olarak sarı saçları ile çok konuşulmuştu.

Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın - Resim: 1

Düğünün davetlileri arasında yer alan İyi Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın - Resim: 2

Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

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Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın - Resim: 3

Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti. 

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Meral Akşener sarı saçlarından vazgeçti! Aylar sonra ortaya çıktı, yeni imajına bakın - Resim: 4

Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarıyla dikkat çekmişti. 

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