Meral Akşener Melek Mosso konserine gitti şarkıcıyı tebrik etti
Antalya'nın Demre Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Demre Kekova Festivali" kapsamında ünlü şarkıcı Melek Mosso da sahne aldı. İYİ Parti Gelen Başkanı Meral Akşener de konseri izleyenler arasındaydı. Akşener, ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirdi.
Antalya Demre Belediye tarafından 3. Demre Kekova Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Noel Baba Meydanı'nda düzenlenen konserde Melek Mosso sahne aldı. Meral Akşener de oradaydı.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konseri izleyenler arasındaydı. Akşener, sahneye de çıktı.
Akşener, yaptığı konuşmada, çoğunluğu genç ve kadın olan Demrelilerle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Akşener konser sırasında sahneye çıkarak Melek Mosso'yla sohbet ederek tebrik etti.
Akşener sosyal medya hesabından da konseri paylaştı. "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.