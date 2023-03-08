Meral Akşener Anıtkabir'e çıktı asker selamı durdu! Kadınlarla tarih yazacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde partili kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akşener'in asker selamı durması ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.
Altılı Masa'da kriz çıkarıp geri dönen İYİ Parti lideri Meral Akşener, , '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde partili kadınlarla Anıtkabir'e çıktı. kadınlar ve partililerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'da yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önüne geldi.
Akşener tarafından mozoleye çiçek bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Akşener'in saygı duruşu sırasında asker selamı vermesi dikkat çekti.
Akşener'in asker selamı verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyet'imizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız."