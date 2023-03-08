Meral Akşener Anıtkabir'e çıktı asker selamı durdu! Kadınlarla tarih yazacağız

"Aziz Atatürk, Türk milletine medeniyet yolundaki en büyük armağanın olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bir kez daha huzurundayız. Biz nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyet'imizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız."