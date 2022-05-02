Meraktan başladılar şimdi paraya para demiyorlar...

“Bu sene 20 dönüme çilek ektim”

Çilek işine merak ederek başladığını belirten Tahsin Gürsoy, “Çilek işiyle uğraşıyorum. Bu işe merak sardım. Merakımız sonunda iyi sonuçlar aldıktan sonra işi 2,5 dönüme çıkardım. İnsanlara iş istihdamı da sağlamış olduk. Daha iyi yerlere gelip insanlarımıza ufuk olmak istiyoruz. Bu sene de çilek ekimini 20 dönüme çıkardım. Devletimizden destek alırsak eğer daha iyi yerlere gelip biz kazanırsak vatandaşlarımız da kazanır. Bu topraklar ekime aç. Gayet verimli ve uyumlu olduğunu gördük. Şu anda da üretimimiz bunun bir kanıtıdır. Ben buranın ufkunu değiştireceğini düşünüyorum. Temennim etraftaki tüm tarlaların çilek ekilmiş olmasını istiyorum. Olacağını da düşünüyorum. Bu zaten bir proje. Biz geldik buraya yerleştik ve bu işe başladık. Pazar sıkıntımız yok. İlk başta insanlar geldi kendileri topladı satın aldı. Şu anda da 20 dönümümüz var. Çilekleri pazarlıyoruz. Sıkıntımız yok” dedi.