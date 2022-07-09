Merakla bekleniyordu! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğün tarihi açıklandı
Bir buçuk yıldır aşk yaşayan ve şubat ayında evlilik kararı alan Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti geçtiğimiz hafta nişanlanmışlardı. Düğün tarihlerinin belli olmadığı söyleyen çiftin düğün tarihleri açıklandı.
2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti 14 Şubatta Oğuzhan Koç'un evlilik teklifi etmesi üzerine evlilik kararı almışlardı.
26 Haziranda kız isteme töreni gerçekleştiren ünlü çift evlilik kararının ardından düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Tuzlu kahveyi içen, damat olmaya hazırlanan Oğuzhan Koç’un “Bence mükemmel bir karışım” sözü sosyal medyayı salladı.
Demet Özdemir üç elbise giydi. İsteme sırasında beyaz şık bir kalem elbise, nişan töreninde sırt dekolteli pembe bir elbise ve en son olarak da beyaz mini bir elbise giymişti