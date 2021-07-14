Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

Kıyaslama platformu Master Lu, 2021'in en yüksek performanslı Android telefonlarını açıkladı. Çinli firmaların yükselişiyle akıllı telefon piyasasında Samsung ve Apple rekabetine Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi firmalar da katıldı.

İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...