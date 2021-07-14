Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar
Akıllı telefon piyasasında güçlü telefon rekabeti günden güne kızışıyor. 2021 yılının en güçlü modelleri şaşırttı.
Kıyaslama platformu Master Lu, 2021'in en yüksek performanslı Android telefonlarını açıkladı. Çinli firmaların yükselişiyle akıllı telefon piyasasında Samsung ve Apple rekabetine Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi firmalar da katıldı.
İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...
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Redmi K40 Pro - 854.223
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OnePlus 9 Pro - 854.330 puan
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realme GT - 856.508 puan
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