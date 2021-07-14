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Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

Akıllı telefon piyasasında güçlü telefon rekabeti günden güne kızışıyor. 2021 yılının en güçlü modelleri şaşırttı.

Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

Kıyaslama platformu Master Lu, 2021'in en yüksek performanslı Android telefonlarını açıkladı. Çinli firmaların yükselişiyle akıllı telefon piyasasında Samsung ve Apple rekabetine Xiaomi, OPPO, Vivo ve Realme gibi firmalar da katıldı.
İşte 2021'in en güçlü Android telefonları...

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Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

Redmi K40 Pro - 854.223

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Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

OnePlus 9 Pro -  854.330 puan

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Merakla bekleniyordu liste açıklandı! İşte 2021'in en yüksek performanslı telefonlar

realme GT - 856.508 puan

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