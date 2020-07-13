Merakla beklenen o özellik Android 11'den çıkarıldı
Android kullanıcıları için kötü haber geldi. Pek çok kullanıcının merakla beklendiği özellik, Android 11'den çıkarıldı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın bir süredir üzerinde mesai harcadığı yeni işletim sistemi Android 11'den kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir haber geldi.
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Android 11'in geliştirme sürümlerinde yer alan kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin final sürümende yer almayacağı ortaya çıktı.
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Android 11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler, sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı açıklamada söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarının altını çizdi.
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Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.
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