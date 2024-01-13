Merakla beklenen en düşük emekli maaşı için yeni açıklama geldi!
Milyonlarca emekli maaş zammı açıklamalarını merakla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Peki, kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı? Yılmaz, o soruya da yanıt verdi.
Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberi: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, en düşük emekli maaşı ile ilgili de açıklama yaptı. Yılmaz'ın SSK, Bağkur ve memur emekli aylıkları için 'denge' vurgusu dikkat çekti. Öte yandan Yılmaz, "Kiralarda yüzde 25 sınırı kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte tüm detaylar...
Yılmaz, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak" dedi.
Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunlar Hükümetimiz Kabinede tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabinede bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabinede bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz"
Kira artışlarındaki yüzde 25 sınırıyla ilgili soruları cevaplayan Yılmaz, "Kaldırılması için alınmış bir karar yok. 2024 dezenflasyon yılı, çözüm enflasyonu düşürmek" diye konuştu.