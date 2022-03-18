Merak edilen soruya yanıt! Koronavirüs beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

Prof. Dr. Topçuoğlu, bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için beyin ve özellikle beyin damarlarının sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Beyin damarlarının sağlığı için en önemli unsur kişinin rakamlarını bilmesi. Herkes kilosu, boyunu bilir ama kan basıncı değerini, kan şekerini, iyi ve kötü kolesterol düzeylerini, günlük tuz tüketim miktarını, diyette alınan kaloriyi, bel çevresi kalınlığını, günlük yürüyüş süresini bilmek de önem taşıyor. Ayrıca sigara kullanmamak çok önemli."