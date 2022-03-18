Merak edilen soruya yanıt! Koronavirüs beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?
TÜRK Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, beynin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) diğer organlara göre daha az etkilendiğini belirterek, "Bugüne kadar çok vaka gördük. Eğer beyin üzerinde sık görülen, hepimizi korkutacak ciddi bir etkilenim olsaydı şimdiye kadar belirtileri de fazlasıyla görülürdü. Çok şükür bu yok" dedi.
ANKARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Topçuoğlu, Beyin Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu haftada beyinle ilgili hastalıklar konusunda toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.
Toplumlarda yaşam süresinin uzamasının da etkisiyle nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığına işaret eden Topçuoğlu; alzaymır, parkinson, migren, ALS, SMA gibi hastalıkların en sık görülen nörolojik hastalıklar içerisinde yer aldığını belirtti.
Beyin sağlığını koruma, beyinle ilgili hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında bilgi veren Topçuoğlu, "Beyin diğer organlardan biraz farklı. Beynimizde bulunan 86 milyar nöronun birbiriyle karşılıklı kurduğu çok iyi ilişki bizi de biz yapıyor. Yürümenin, konuşmanın dışında sevgi, kaygı gibi duygularımız, gelecek planlarımız ayrıca kalp atışı, nefes alma gibi otonomik fonksiyonların tamamı beyin tarafından gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
Prof. Dr. Topçuoğlu, bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için beyin ve özellikle beyin damarlarının sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:
"Beyin damarlarının sağlığı için en önemli unsur kişinin rakamlarını bilmesi. Herkes kilosu, boyunu bilir ama kan basıncı değerini, kan şekerini, iyi ve kötü kolesterol düzeylerini, günlük tuz tüketim miktarını, diyette alınan kaloriyi, bel çevresi kalınlığını, günlük yürüyüş süresini bilmek de önem taşıyor. Ayrıca sigara kullanmamak çok önemli."