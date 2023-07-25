Menzilciler ölen şeyhleri için müze açtı! "Senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim"
Menzil tarikatında şeyh Abdülbaki Erol’un ölümü ardından oğulları arsında başlayan çekime sonrası cemaat 3 camiye bölünmüştü. Şimdi de vefat eden şeyh Abdülbaki Erol'un kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol geçtiğimiz haftalarda vefat etti. Erol’un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.
Şeyh Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından cemaatte tüm töbseler iptal edilirken, şeyhin üç oğlu üç ayrı camide şeyhlik yapıp tövbe dağıtmaya başladı.
Cemaat içindeki bölünme ve vefat eden şeyhin oğulları arasındaki liderlik mücadelesi sürerken, bugün ise Erol’un kıyafetlerinin sergilenmesi gündeme oturdu.
"Efendi Hazretlerimizin..." diye küçük tabelalar asılarak sergilenen gömlek, bere, çorap, hırka ve eşyalar sosyal medyada "senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim" sözleri ile paylaşıldı.