Menzilciler ölen şeyhleri için müze açtı! "Senden geriye mis kokan eşyaların kaldı efendim"

Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol geçtiğimiz haftalarda vefat etti. Erol’un ölümü ardından kıyafetleri ve eşyaları bir "müzede" sergilenir gibi görücüye çıkarıldı.