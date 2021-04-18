Menopoz nedir menopoz yaşı kaç belirtileri neler?
Menopoz dönemi genelde 50 yaşın üzerinde başlıyor. Kadınlarda 12 ay boyunca hiç menstrüel kanama olmadığında menopoz tanısı kesinleşiyor. İşte menopozu işaret eden belirtiler!
Yapılan araştırmalarda dünya genelinde ortalama menopoz yaşı 51 iken, ülkemizde ortalama menopoz yaşının yaklaşık 47-49 yaş olduğu gösteriliyor. 40 yaşından önce görülen menopoz ise erken menopoz olarak adlandırılıyor. Menopoz yaşının belirlenmesinde; başta genetik özellikler ve ırk olmak üzere, beslenme, sigara kullanımı ve sosyoekonomik düzey gibi faktörlerin de etkili olduğu biliniyor.
Bazı kadınlarda menopoz şikayetleri görülmüyor
Menopoz öncesi dönem olarak adlandırılan dönemde yumurtalıklardan salgılanan başta östrojen hormonu olmak üzere, hormon düzeylerinde dalgalanmalar olmakta, bir süre sonra yumurtalar tükenmekte ve yumurtalıklardan hormon salınımı durmaktadır. Tüm bu değişikliklerin sonucunda da menstruel kanamalar kesilmektedir. Yıllarca devam eden bir süreç olan menopoz öncesi ve sonrası dönemde bazı kadınların hiç şikayeti olmaz ya da çok hafif şikayetleri olabilirken; bazı kadınlar çok daha ağır sıkıntılar yaşayabilmektedir.
Menopoz döneminde görülebilecek şikayetler şunlardır;
1-Menstrüel kanama düzeninde değişiklik, kısa ya da uzun süreçli kanama, kanama miktarında artış ya da azalma
2-Sıcak basmaları ve terlemeler
3-Uykuya dalmada zorlanma ve uyuma süresinde kısalma gibi uyku bozuklukları
4-Çarpıntı
5-Depresyon ve duygu durum değişiklikleri
6-Unutkanlık
7-Çabuk sinirlenme
8-Baş ağrısı