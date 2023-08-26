Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.
Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.
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Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 27 il ve 50 kulüpten 314 sporcu mücadele ediyor.
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TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın iki gün süreceğini söyledi.
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Erzincan'da 2022 yılında da Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini anımsatan Toksöz, şunları kaydetti:
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