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Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

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Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) düzenlenen Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı.

Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

Şampiyonanın ilk gününde Üzümlü ilçesinde bulunan Semiz Ali Mera Alanı'nda hazırlanan 700 metrelik parkurda, kadın ve erkek sporcular atışlarını yaptı.

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Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 27 il ve 50 kulüpten 314 sporcu mücadele ediyor.

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Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın iki gün süreceğini söyledi.

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Mengücek Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da başladı

Erzincan'da 2022 yılında da Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini anımsatan Toksöz, şunları kaydetti:

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