Menengiç ağaçlarından tonlarca Antep fıstığı elde ediyorlar

Bölgede Antep fıstığının ilk defa üretildiği Küçükbelen Mahallesi’nde ailesiyle birlikte fıstık hasadına başlayan Osman Durmuş, fıstık fiyatının en az 60 lira olması gerektiğini söyledi. Gaziantep’te yetişen fıstıklardan farklı olarak Manisa’da yetişen fıstığın kabuğunun kalın, iri ve daha lezzetli olduğunu ileri süren Durmuş, “Fıstık üreticisiyiz. Sezonumuz açılmıştır. Antep fıstığı hasadımız başlamıştır. Tüccarlarımız da fıstıklarımızı almaktadır. Ürünleri toplayıp tüccarlarımıza satıyoruz.