Menengiç ağaçlarından tonlarca Antep fıstığı elde ediyorlar
Türkiye’de yoğun olarak Gaziantep’te yetiştirilen ve adını bu ilden alan Antep fıstığının hasadı, Manisa’nın Yuntdağı bölgesinde de başladı.
Rengi ve kalitesiyle Antepli fıstık tüccarlarının da ilgisini çeken Antep fıstığında bu yıl Manisa'da 300 ton rekolte bekleniyor. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki 55 haneli Küçükbelen Mahallesi’nde bundan 56 yıl önce ziraat mühendislerinin menengiç ağaçlarını aşılamasıyla başlanan Antep fıstığı yetiştiriciliği, bugün bölgede alternatif ürün olarak önemli bir geçim kaynağı haline geldi.
Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından kırsal bölgelerdeki vatandaşların gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla başlatılan menengiç ağaçlarının Antep fıstığı aşılaması projesiyle de tüm Yuntdağı bölgesine yayılan Antep fıstığı yetiştiriciliği, üreticinin yüzünü güldürüyor.
Rengi ve kalitesiyle Gaziantep'te yetişen fıstığa rakip olan Antep fıstığı, fıstık tüccarlarının da ilgisini çekti. Manisa'da Antep fıstığında bu yıl 300 ton rekolte bekleniyor.
Bölgede Antep fıstığının ilk defa üretildiği Küçükbelen Mahallesi’nde ailesiyle birlikte fıstık hasadına başlayan Osman Durmuş, fıstık fiyatının en az 60 lira olması gerektiğini söyledi. Gaziantep’te yetişen fıstıklardan farklı olarak Manisa’da yetişen fıstığın kabuğunun kalın, iri ve daha lezzetli olduğunu ileri süren Durmuş, “Fıstık üreticisiyiz. Sezonumuz açılmıştır. Antep fıstığı hasadımız başlamıştır. Tüccarlarımız da fıstıklarımızı almaktadır. Ürünleri toplayıp tüccarlarımıza satıyoruz.