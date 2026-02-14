Menemen'de büyük bir sesle uyandılar sokağa koştular gün aydınlandı manzara ortaya çıktı

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi. İstinat duvarının çökmesi sonrası hem otomobili hem de evinde hasar oluşan Merve Demirdaş ise sabah 04.00-05.00 sularında patlama sesi gibi bir ses işittiğini, sonrasında komşularının "herkes dışarı çıksın" dediğini duyduğunu aktardı.