Menderes'te ateş çemberinin ortasında kalan kule çalışanı o anları anlattı
İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını ilk fark eden kule gözetleme personeli Alper Efeoğlu, alevlerin ortasında kalmasına ve amirlerinin uyarılarına rağmen canı pahasına görev yerini terk etmedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın gözetleme personeli olarak görev yapan 24 yaşındaki Efeoğlu, 29 Haziran'da Menderes'in Kuyucak Mahallesi'nde çıkan orman yangınını, görev yaptığı 545 rakımlı Dikmen Yangın Gözetleme Kulesi'nde ilk fark eden kişi oldu.
Durumun ciddi olduğunu anlayan Efeoğlu, yangını müdürlerine ve yer ekiplerine bildirdi. Kara ekiplerini telsiziyle yönlendiren Efeoğlu, alevlerin kuleye yaklaştığını da amirlerine aktardı.
Onların "kuleyi terk et" çağrısına olumsuz yanıt veren genç ormancı, dumanla dolan ve ateş çemberinin ortasında kalan kulede mesaisini sürdürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangınla ilgili arkadaşlarını sürekli yönlendirdi.
Genç orman işçisinin görev yaptığı alanda, duman ve kül nedeniyle görüş mesafesi kapandı. Mücadelesine kulenin zemin katındaki mutfağın penceresinden devam eden Efeoğlu, telsizle sürekli yangının gidişatıyla ilgili bilgi aktarmaya devam etti. Alper Efeoğlu, alevlerin kuleye ulaşmasına çok az kala Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve ekibi tarafından kurtarıldı.