Menderes'te ateş çemberinin ortasında kalan kule çalışanı o anları anlattı

Genç orman işçisinin görev yaptığı alanda, duman ve kül nedeniyle görüş mesafesi kapandı. Mücadelesine kulenin zemin katındaki mutfağın penceresinden devam eden Efeoğlu, telsizle sürekli yangının gidişatıyla ilgili bilgi aktarmaya devam etti. Alper Efeoğlu, alevlerin kuleye ulaşmasına çok az kala Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı ve ekibi tarafından kurtarıldı.