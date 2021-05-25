Menajerimi Ara'nın başrolü Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla şaşırttı böyle paylaştı

Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu tatil paylaşımlarını Instagram'dan paylaştı. Yoğun geçen sezonun ardından kendini kumsallara atan ve güneşin keyfini çıkaran 26 yaşındaki güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da unutmadı.