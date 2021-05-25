Menajerimi Ara'nın başrolü Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla şaşırttı böyle paylaştı
Ahsen Eroğlu'nun bikinili paylaşımları Instagramı'ı salladı. Menajerimi Ara dizisinin yıldızı paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı, beğeni yağdı.
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'da başrol oynayan ve başarılı oyunculuğuyla hayran kitlesini katlayan Ahsen Eroğlu, sosyal medyayı salladı. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Eroğlu, dizi arasına tatil sıkıştırdı.
Sosyal medyada 1,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu tatil paylaşımlarını Instagram'dan paylaştı. Yoğun geçen sezonun ardından kendini kumsallara atan ve güneşin keyfini çıkaran 26 yaşındaki güzel oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da unutmadı.
Siyah bikinisiyle kamera önüne geçen Ahsen Eroğlu'nun, düzgün fiziği ve makyajsız oluşu dikkat çekti.
Paylaşımının ardından takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Eroğlu, bir saatte 100 bin beğeni aldı.