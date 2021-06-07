Menajerimi Ara Kefaret Survivor Çok Güzel Hareketler 2 Milyoner'e reyting şoku
6 Haziran 2021'in reyting sonuçları Menajerimi Ara, Survivor, Kefaret, Çok Güzel Hareketler 2 ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı.
Zeynep Selena’dan kurtulur. Ayşe Hanım Sude’yi Zeynep’ten ayırmak ister. Sinan evliliğini zorlayacak yeni bir operasyona başladığı Kefaret son bölümüyle reytinglerde zirve yarışına dahil oldu.
Fırat’ın geride bıraktığı alkol probleminin yeniden nüksetmesinden şüphelenen Dicle, ne yapacağını bilemez. Öte yandan Barış, Aydın’ın başına açtığı bela yüzünden hiç istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı Menajerimi Ara reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı anların yaşandığı program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Acun Ilıcalı'nın isyanının damga vurduğu Survivor dün akşamki bölümüyle zirve rakibine kaptırdı.