Menajer Ayşe Barım için kritik gün! Hakim karşısına çıktı! Ünlü tanıklar bakın ne dedi...
Menajer Ayşe Barım için kritik saatler. Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan ve 247 gündür cezaevinde bulunan menajer Ayşe Barım bugün hakim karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncular ve mahkemede tanık olarak dinlenecek isimler de adliyeye gelmeye başladı.
Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım bugün 2. kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.
SANATÇILAR YALNIZ BIRAKMAMIŞTI
İlk duruşmada Ayşe Barım'a destek olmak için çok sayıda sanatçı da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne akın etmişti.
Barım'a destek için adliyede bulunan sanatçılar arasında Zerrin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin de bulunuyordu.
Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.
TANIK OLARAK DİNLENECEKLER
Mahkemenin ilk duruşmasında hazır bulunan oyuncular Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Belgüzar Korel, Mehmet Günsur, Selma Ergeç gibi isimlerin zorla getirilmesine ve dinlenmesine karar vermişti.