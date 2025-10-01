Menajer Ayşe Barım için kritik gün! Hakim karşısına çıktı! Ünlü tanıklar bakın ne dedi...

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım bugün 2. kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.